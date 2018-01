Hoffnung aus dem Nachwuchs

Mit Yves Kaiser trainiert ein 19-jähriges Talent aus der U21 in Marbella mit der ersten Mannschaft mit. Kaiser ist eine Nachwuchshoffnung, für regelmässige Einsätze auf höchstem Niveau würde es aber wohl kaum schon reichen. Eine Lösung gäbe es aber trotzdem. Eine sehr naheliegende.

Denn die Basler haben überall in Europa ihre verlorenen Söhne verteilt. Auch in Norwich im Osten Englands. Dort spielt mit Timm Klose ein Ur-Basler im besten Alter, der sich schon lange nach einer Rückkehr sehnt. «Natürlich schlägt mein Herz für den FCB, das ist ein offenes Geheimnis», sagte er der bz in einem Interview.

Kurz nach Bekanntwerden des neuen Konzeptes wurde eine Rückkehr von ihm hoch gehandelt. Klose hatte sich mit seinem Trainer überworfen, Norwich legte ihm nahe, zu gehen. Aber er blieb. Durch den möglichen Abgang Akanjis aber ist Klose wieder in den Fokus gerückt. Kontakt mit dem FCB hatte er jedoch noch keinen, wie verlässliche Quellen sagen.

Klose will - aber nur unter gewissen Bedingungen

Sowieso sei für den 29-Jährigen eine Rückkehr in die Heimat erst ein Thema, wenn Akanji weg ist. Auf die Bank setzen will er sich nicht. Dass dies nicht so abwägig wäre in der aktuellen Konstellation, weiss er aber. Im Interview sagte er: «Der FCB hat im Moment sehr gute Innenverteidiger.»

Sollte Akanji aber doch noch gehen (immerhin ist das Transferfenster noch bis zum 31. Januar offen), könnte alles sehr schnell gehen. Und das müsste es auch. Denn aus England ist zu vernehmen, dass Klose noch bei diversen anderen Vereinen ein Thema ist. Und da er zwingend wieder in einer höchsten Liga spielen will (aktuell spielt er in Englands Championship, der zweiten Liga), wir er wohl bis Ende Monat wechseln wollen. Mit Sicherheit auch, um seine doch eher geringen Chancen auf eine WM-Teilnahme wenigstens ein bisschen steigern zu können.