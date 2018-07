Schwarzer Rauch neben dem Roche-Turm in Basel. Grossbrand am Rheinhafen in Kleinhüningen, Gift-Alarm in der Stadt. Über der Brüglinger Ebene kreist ein Milan. Die Luft flimmert über dem Kunstrasen, 37 Grad zeigt die LED-Anzeige auf dem Campus-Gelände an. Einer der heissesten Tage neigt sich langsam dem Ende zu.

Es ist Tag eins von Alex Frei als Interimstrainer des FC Basel, der erste Tag nach der Entlassung von Raphael Wicky. Die Spannung ist greifbar. Warum diese Entlassung nach nur zwei Ernstkämpfen? Waren es die Resultate? Die Forderungen des Trainers nach Verstärkungen? Die Entwicklung der Mannschaft?

Man kann nur mutmassen, der FCB hüllt sich in Schweigen. Auch am Freitag. Pressekonferenz abgesagt, Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Alex Frei und Assistent Marco Schällibaum sollen Ruhe haben vor ihrem ersten Auftritt, dem so eminent wichtigen zweiten Saisonspiel gegen Aufsteiger Xamax. Ruhe mitten im Sturm. Frei im Auge des Hurrikans.