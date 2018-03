«Ich hatte eigentlich gehofft, dass Pep Guardiola und ich uns nach dem Spiel in etwas ruhigerer Atmosphäre noch einmal sehen und uns unterhalten können. Das haben wir schon nach dem Hinspiel in Basel versucht, aber auch dort hat es nicht geklappt», erzählt Wicky.

Die Absicht war da, und mit Citys Fitnesstrainer Lorenzo Buenaventura – während Wickys Zeit bei Atlético Madrid auch sein Fitnesscoach – auch eine Person, die die beiden hätte zusammenführen können. Doch es sollte nicht klappen. So kann Raphael Wicky seine Unterhaltung mit Guardiola nur so zusammenfassen: «Ich habe nicht alles verstanden, was er gleich nach dem Spiel gesagt hat. Ich glaube, es war ‹Alles Gute in der Zukunft› oder etwas Ähnliches.» Wicky schmunzelt, wenn er das erzählt. Denn diese Episode ist die einzige in einer acht Spiele umfassenden Champions-League-Kampagne, die Wünsche offengelassen hat.

Unerklärbar faszinierend

Noch nie zuvor hat der FCB so viele Spiele in einer Champions-League-Gruppenphase gewinnen können (vier), noch nie zuvor hat er so viele Punkte holen können (zwölf) und noch nie zuvor hat er in einem Achtelfinal-Rückspiel auswärts Tore erzielen geschweige denn gewinnen können. Dass dies in diesem schwierigen Jahr, in welchem der Klub im Zeichen des Umbruchs steht, hat gelingen können, liege an verschiedenen Faktoren, wie Wicky erklärt: «Wir sind als Mannschaft gereift. Wir sind als Mannschaft aufgetreten. Und vor allem war es wichtig, dass wir dies auch im ersten dieser acht Spiele, beim 0:3 gegen Manchester United, getan haben. Auch deshalb sind wir damals nicht mit einem katastrophalen Gefühl aus dem Old Trafford abgereist. Und was danach passierte, kann man nicht so einfach erklären. Es hat alles eine unglaubliche Dynamik angenommen.»