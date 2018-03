Die Leistung gegen den Premier-League-Aufsteiger ging Mourinho allerdings gegen den Strich. "Wieder einmal war ich mit dem Spielaufbau nicht glücklich. Dafür gebe ich allen die Schuld, den Verteidigern und den Offensivspielern."

Bei seinen Spielern ortete der Portugiese einen "Mangel an Persönlichkeit und Begierde". Lediglich den serbischen Mittelfeldspieler Nemanja Matic nahm Mourinho von dieser Kritik aus. "Er ist sehr oft eine Insel, der Persönlichkeit, Begierde und Kontrolle, nicht umgeben von Wasser, aber vom Mangel an Persönlichkeit und Klasse."

Erst am Mittwoch hatte Mourinho das Ausscheiden in der Champions League gegen den FC Sevilla gewissermassen als Normalität abgetan. Am Freitag hielt der Coach einen zwölfminütigen Monolog, in dem er den eher enttäuschenden Saisonverlauf von Manchester United rechtfertigte.