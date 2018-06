Der 23-jährige Norweger stiess im Sommer 2016 vom Molde FK aus Norwegen zum FCB und unterzeichnete bei Rotblau einen Vierjahresvertrag, den er im letzten Sommer um ein weiteres Jahr verlängerte. Der Marktwert von Mohamed Elyounoussi liegt momentan bei 8,5 Millionen Euro. Der FCB dürfte aber deutlich mehr von den reichen Engländern kassiert haben.

Der norwegische Nationalspieler, der beim FCB überwiegend auf dem Flügel zum Einsatz kam, hatte grossen Anteil am Gewinn des Doubles in der Saison 2016/2017 und gehörte auch in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern im rotblauen Trikot. Elyounoussi stand für den FCB 55 Mal in der Raiffeisen Super League, elfmal in der UEFA Champions League und achtmal im Helvetia Schweizer Cup im Einsatz.