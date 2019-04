Zum fünften Mal in Serie blieb Borussia Mönchengladbach daheim sieglos. Florian Neuhaus brachte die Gastgeber in der 49. Minute in Führung, nachdem Nico Elvedi den Ball im Mittelfeld erobert hatte. Yann Sommer, der sein 200. Pflichtspiel für die Borussen bestritt, zeigte danach zwei starke Paraden, ehe er sich bei einem Kopfball von Davy Klaassen in der 79. Minute geschlagen geben musste. Als dritter Schweizer neben Sommer und Elvedi spielte Denis Zakaria bei Mönchengladbach durch.

Für die schweizerisch geprägte Mannschaft von Dieter Hecking, der seinen Trainerposten nach dieser Saison aufgeben muss, wie am letzten Dienstag bekannt wurde, ist der eine Punkt zu wenig. Der Rückstand gegenüber viertplatzierte Eintracht Frankfurt wuchs auf vier Punkte an.

Gregor Kobel, der vierte Schweizer, der am Sonntag in der Bundesliga im Einsatz stand, verlor mit Augsburg gegen seine früheren Teamkollegen von Hoffenheim mit 0:4. Der von Hoffenheim an Augsburg ausgeliehenen Goalie kassierte schon nach gut fünf Minuten durch Andrej Kramaric den ersten Gegentreffer. Zwischen der 61. und 82. Minute erhöhte Ishak Belfodil mit drei Toren auf 4:0. Der algerische Stürmer hat in den letzten acht Partien neunmal getroffen und grossen Anteil daran, dass Hoffenheim nur einen Punkt hinter den Europacup-Plätzen liegt. Augsburg bleibt als Viertletzter mitten im Abstiegskampf.

Resultate und Tabelle:

Mönchengladbach - Bremen 1:1 (0:0). - 54'022 Zuschauer. - Tore: 49. Neuhaus 1:0. 79. Klaassen 1:1. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria, ohne Drmic und Lang (beide nicht im Aufgebot).

Augsburg - Hoffenheim 0:4 (0:1). - 27'552 Zuschauer. - Tore: 6. Kramaric 0:1. 61. Belfodil 0:2. 74. Belfodil 0:3. 82. Belfodil 0:4. - Bemerkungen: Augsburg mit Kobel.

Die weiteren Spiele der 28. Runde. Freitag: Mainz 05 - SC Freiburg 5:0. - Samstag: Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1:2. Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2:4. VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 1:1. Hertha Berlin - Fortuna Düsseldorf 1:2. Wolfsburg - Hannover 96 3:1. Bayern München - Borussia Dortmund 5:0.

1. Bayern München 28/64 (74:28). 2. Borussia Dortmund 28/63 (66:35). 3. RB Leipzig 28/55 (53:22). 4. Eintracht Frankfurt 28/52 (56:31). 5. Borussia Mönchengladbach 28/48 (47:35). 6. Wolfsburg 28/45 (47:42). 7. Hoffenheim 28/44 (58:39). 8. Werder Bremen 28/43 (50:40). 9. Bayer Leverkusen 28/42 (50:48). 10. Fortuna Düsseldorf 28/37 (38:52). 11. Hertha Berlin 28/35 (41:46). 12. Mainz 05 28/33 (33:48). 13. SC Freiburg 28/32 (38:48). 14. Schalke 04 28/26 (29:46). 15. Augsburg 28/25 (37:54). 16. VfB Stuttgart 28/21 (27:60). 17. 1. FC Nürnberg 28/17 (23:53). 18. Hannover 96 28/14 (25:65).