Borussia Mönchengladbach hat den Heimkomplex auch gegen den SC Freiburg nicht ablegen können und verliert im Kampf um die Champions-League-Plätze weiter an Terrain. Die Gladbacher blieben gegen Freiburg nach zuletzt drei Niederlagen vor heimischem Publikum zum vierten Mal in Folge ohne Sieg.

Aus den letzten sechs Spielen resultierte für die Überraschungsmannschaft der Vorrunde lediglich ein Sieg - letzten Samstag beim 1:0 in Mainz. Auch gegen Freiburg fand das Heimteam nur sehr gemächlich auf Betriebstemperatur. Es brauchte einen ersten Schockmoment durch den Ex-Gladbacher Vincenzo Grifo (10.), der eine flache Hereingabe von Pascal Stenzel via Pfosten unhaltbar an Yann Sommer vorbei ins Tor schoss, um eine Reaktion bei den "Fohlen" zu bewirken.

Am Ursprung des Ausgleichs durch Alassane Pléa in der 16. Minute stand der Schweizer Mittelfeldspieler Denis Zakaria. Der 22-jährige Genfer lancierte mittels schönem Steilpass Thorgan Hazard, der für Pléas elften Saisontreffer auflegte. Die Gladbacher taten sich gegen die variable Defensive der Freiburger auch in der Folge schwer und brachten den Gegner in einer zähen Partie nur selten in richtige Gefahr.

Telegramm und Rangliste:

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 1:1 (1:1). - 46'832 Zuschauer. - Tor: 10. Grifo 0:1. 16. Pléa 1:1. - Bemerkung: Gladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria (bis 61.) und ohne Lang (Ersatz), Drmic (verletzt).

Rangliste: 1. Bayern München 25/57 (62:27). 2. Borussia Dortmund 25/57 (61:28). 3. Borussia Mönchengladbach 26/47 (45:31). 4. RB Leipzig 25/46 (43:20). 5. Eintracht Frankfurt 25/43 (50:30). 6. Bayer Leverkusen 25/42 (46:37). 7. Wolfsburg 25/39 (39:37). 8. Hoffenheim 25/37 (49:37). 9. Werder Bremen 25/36 (43:37). 10. Hertha Berlin 25/35 (38:36). 11. Fortuna Düsseldorf 25/31 (31:45). 12. SC Freiburg 26/31 (37:42). 13. Mainz 05 25/30 (27:39). 14. Schalke 04 25/23 (27:43). 15. Augsburg 25/22 (34:46). 16. VfB Stuttgart 25/19 (25:55). 17. Hannover 96 25/14 (23:58). 18. 1. FC Nürnberg 25/13 (19:51).