Mladen Petrics Telefon stand in den letzten Tagen kaum einmal still. Der 45-fache Internationale, der seine Karriere 2016 bei Panathinaikos Athen beendet hat, ist ein viel beschäftigter Mann. Seine Meinung zu Kroatiens Höhenflug an der WM in Russland ist gefragt, dazu überlegt er sich, zusammen mit seinem Bruder kurzfristig eine Reise nach Moskau zu organisieren.

Das Telefon bleibt aber auch darum nicht stumm, weil Petric noch immer in Kontakt mit dem Team steht. "Mit Ivan Rakitic habe ich mich ungefähr jeden zweiten Tag ausgetauscht. Ich will wissen, wie es ihm und den Kollegen geht, wie die Stimmung ist und was es sonst zu erzählen gibt." Petric hatte im Februar 2013 sein 45. und letztes Länderspiel bestritten, mit den meisten der kroatischen WM-Teilnehmern spielte er noch zusammen.