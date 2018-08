Der zentrale Mittelfeldspieler stösst von Borussia Mönchengladbach zum Super-League-Verein aus der Innerschweiz. In der letzten Saison war er in die Niederlande an Roda Kerkrade ausgeliehen.

Ndenge wird jedoch nicht auf Anhieb zum Einsatz kommen. Wegen einer noch nicht ganz ausgeheilten Innenbandverletzung wird er in den nächsten Wochen erst einen gezielten Aufbau vornehmen.