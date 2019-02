Seit dem letzten Sonntag ist der Grasshopper Club in der Super League Tabellenletzter. Haben Sie schlaflose Nächte?

Mathias Walter: Das nicht. Aber sicher habe ich schon besser geschlafen.

War die Übernahme der roten Laterne ein weiterer Schlag in die Magengrube? In psychologischer Hinsicht und bezüglich Selbstvertrauen?

Nein. Schlusslicht zu sein, bedeutet eher, dass jetzt dem Hintersten und Letzten klar geworden ist, dass er sich mit aller Kraft dafür einsetzen muss, um von da unten wegzukommen.

Es wäre bitter für Sie, mit auf der Kommandobrücke zu stehen, sollte GC erstmals seit 1949 absteigen.

Das sind Gedanken, mit denen ich mich nicht beschäftige. Ich will lieber alles dafür tun, damit dies nicht passiert.

Zuletzt gab es ein 0:1 gegen den bisherigen Tabellenletzten Xamax. Was waren die Erkenntnisse aus diesem Spiel?

Dass wir unseren Stil ändern müssen! Das heisst: einfacher und gradliniger spielen. Wir sind wieder einmal in Schönheit gestorben.

Genau das erweckt doch das Gefühl, nicht alle Spieler hätten begriffen, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht – und generell, was Abstiegskampf bedeutet.

Das mag von aussen so scheinen. Aber wir wurden in der Abwehr nie ausgespielt und sind auch nicht in Konter gelaufen. Wir stolperten im Mittelfeld über den Ball, und das ergab die zwei Chancen von Xamax. Es ist halt so, dass eine verteidigende Mannschaft grundsätzlich leidenschaftlicher aussieht. Bei der anderen sagt man dann ziemlich schnell, sie kämpfe zu wenig. Aber klar: Unser Spiel muss vertikaler und aggressiver werden. Das ist die Forderung.

Also muss GC vom Ballbesitzfussball wegkommen …

…das hat der Trainer ja bereits erklärt. Das kann eine Variante sein.

Die Spieler hinterlassen nicht den Eindruck, mental für den Abstiegskampf gerüstet zu sein.

Ich denke nicht, dass dies unser Problem ist. Ich sehe die Mannschaft im Training. Wir haben genügend Qualität. Wir müssen jedoch den Schönspielplan weglegen und in den Abstiegskampfmodus finden. Das ist schwierig. Aber darum geht es. Ich bin gespannt auf den Auftritt der Mannschaft am Sonntag in Thun.