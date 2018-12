Die Defensive, in der Ricardo Rodriguez auf der linken Seite durchspielte, ist derzeit nicht der Problembereich in der Mannschaft von Trainer Gennaro Gattuso. Dafür aber erzielen die Milanisti so gut wie keine Tore mehr. Drei der letzten vier Meisterschaftsspiele endeten 0:0, das vierte ging am letzten Wochenende bei Fiorentina 0:1 verloren.

Im südöstlich von Rom gelegenen Frosinone erarbeitete sich Milan ein halbes Dutzend sehr gute Chancen, aber alle blieben ungenutzt. So schoss Stürmerstar Gonzalo Higuain in den letzten Minuten aus günstiger Position weit über das Tor.

Rangliste: 1. Juventus Turin 17/49 (34:8). 2. Napoli 17/41 (34:14). 3. Inter Mailand 17/33 (29:14). 4. Lazio Rom 17/28 (25:20). 5. AC Milan 18/28 (24:19). 6. Sampdoria Genua 17/26 (29:21). 7. Fiorentina 17/25 (25:17). 8. Sassuolo 17/25 (27:23). 9. Atalanta Bergamo 17/24 (31:23). 10. AS Roma 17/24 (29:23). 11. Torino 17/23 (20:18). 12. Parma 17/22 (16:21). 13. Genoa 17/19 (25:34). 14. Cagliari 17/17 (16:23). 15. Empoli 17/16 (22:33). 16. SPAL Ferrara 17/16 (14:25). 17. Udinese 17/14 (14:23). 18. Bologna 17/13 (13:24). 19. Frosinone 18/10 (12:36). 20. Chievo Verona 17/5 (13:33).