Ricardo Rodriguez darf sich damit grosse Hoffnungen machen, mit den "Rossoneri" in der bevorstehenden Saison international zu spielen. Der Schweizer Nationalverteidiger gehörte in der 3. Qualifikationsrunde bei den beiden Zu-Null-Siegen gegen den rumänischen Vertreter Craiova zu den Hauptdarstellern. Alle drei Mailänder Treffer fielen nach Standards des Neuzugangs vom VfL Wolfsburg.

Für Milan, das seit April in chinesischer Hand ist und in der Sommerpause bisher rund 200 Millionen Euro in neues Personal investiert hat, wäre es die erste Europacup-Teilnahme seit der Saison 2013/14.