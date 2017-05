Urs Fischer war noch nie ein grosser Freund von Experimenten. Und als hätte er das noch einmal beweisen müssen, betont er am Freitagmittag vor den Medien, dass auch der endlich ins Trockene gebrachte Meistertitel nichts daran ändern werde. «Ich habe immer gesagt, dass ich das durchziehen werde – wie bis anhin.»

Einen neuen FC Basel – also einen, der auf fast allen Positionen neu besetzt wird, weil es in der Liga für die Basler nun um nichts mehr geht – werde er am Sonntag gegen Lugano nicht präsentieren. «Ich wüsste nicht wieso.» Zum einen, weil Fischer schon immer für Seriosität stand und jegliches Nachlassen nicht seine Art ist. Dass die Mannschaft in zwanzig Tagen noch einen Cup-Final zu bestreiten hat, hilft ihm bei dieser Argumentation natürlich noch zusätzlich.

Zum anderen aber auch, weil er gelernt hat, dass sieben bis acht Wechsel von einem Spiel niemandem dienen. Vor allem jenen nicht, die in die Mannschaft rotiert werden und endlich ihre langersehnte Chance bekommen. «Diese Spieler haben dann nicht dieselben Voraussetzungen wie die anderen, um sich zu präsentieren. Es wird Wechsel geben, das ist klar, aber nur in jenem Masse, wie es während der ganzen Saison war.»

Ruhiger Start nach langer Party

Gezwungenermassen wechseln muss Fischer sicher auf drei Positionen im Vergleich zum Meister-Spiel in Luzern, weil Marek Suchy und Adama Traoré gesperrt sind und Geoffroy Serey Die muskuläre Probleme hat. Letzterer konnte daher im Abschlusstraining vom Freitag nur ein leichtes Lauftraining absolvieren. Ebenfalls verpassen wird das Spiel im Tessin (Sonntag, 13.45 Uhr) Raoul Petretta, der gerade nach der Sperre Traorés auf der linken Abwehrseite eine Option gewesen wäre. Er war fast die ganze Woche krank und konnte daher am Freitag lediglich an der Seite Serey Dies um den Platz trotten.

Für den Rest der Mannschaft stand normales Training auf dem Programm. Das Team hatte von Samstag bis und mit Montag frei und nahm am Dienstag nach verdienter Meisterfeier und -Pause den Alltag wieder in Angriff. «Nach drei Tagen Pause braucht es natürlich etwas Zeit, um den Rhythmus wieder zu finden. Daher war der Dienstag auch nicht so intensiv, ab Mittwoch wurde das Tempo dann aber wieder gesteigert.» Von aussen, so ist sich Fischer sicher, wäre es dem Zuschauer gar nicht aufgefallen, dass die Mannschaft soeben Meister geworden ist. «Eher hat es wohl so ausgesehen, als ginge es noch um Alles oder Nichts.»