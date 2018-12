Mohamed Camara (70.) per Kopf, Miralem Sulejmani (79.) mit einer nicht abgelenkten Freistossflanke und Christian Fassnacht (89.) ebenfalls per Kopf sorgten im St.-Jakob-Park nach der Pause für die Wende zugunsten des Meisters, der sich dank einer Leistungssteigerung und einem klaren Chancenplus in der zweiten Halbzeit den Sieg verdiente. Albian Ajeti hatte den Gastgeber früh in Führung gebracht, die Revanche für die 1:7-Niederlage im Hinspiel gelang dem FCB aber nicht.

Mit der Niederlage rutschte Basel in der Tabelle auf Kosten von Thun und Zürich auf Rang 4 ab. Der FCZ entschied das 272. Zürcher Derby gegen die Grasshoppers mit 2:0 zu seinen Gunsten. Der Sieg der Stadtzürcher war verdient, verzeichneten sie doch 24:2 Torschüsse. Die Tore durch Salim Khelifi (52.) und Stephen Odey (84.) fielen aber erst nach der Pause.

Das Kellerduell zwischen Lugano und Schlusslicht Neuchâtel Xamax endete 2:2. Carlinhos hatte den Gastgeber zweimal in Führung gebracht, Raphaël Nuzzolo glich zweimal mit jeweils herrlich getretenen Freistössen ins Lattenkreuz für den Aufsteiger aus. Das 2:2 fiel in der 92. Minute. Für den 35-jährigen Nuzzolo waren es die Saisontreffer 9 und 10.

Rangliste: 1. Young Boys 16/43 (50:17). 2. Thun 16/25 (33:24). 3. Zürich 16/24 (26:23). 4. Basel 16/24 (30:32). 5. Sion 16/20 (25:26). 6. St. Gallen 16/20 (23:30). 7. Luzern 16/19 (24:30). 8. Lugano 16/17 (24:30). 9. Grasshoppers 16/17 (19:30). 10. Neuchâtel Xamax FCS 16/13 (23:35).