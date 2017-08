Die Monegassen gerieten zwar zweimal in Rückstand, doch am Ende resultierte ein 3:2-Heimsieg gegen Toulouse, den 13. der letzten Saison. Der polnische Innenverteidiger Kamil Glik erzielte per Kopf in der 70. Minute den Siegtreffer des Titelverteidigers.

Im Tor von Monaco stand der Kroate Danijel Subasic, derweil der neu verpflichtete Diego Benaglio auf der Ersatzbank Platz nahm. Der Schweizer bei Toulouse, Linksverteidiger François Moubandje, spielte hingegen die gesamte Partie durch.

Monaco - Toulouse 3:2 (1:1). - Tore: 6. Machach 0:1. 28. Jemerson 1:1. 53. Delort 1:2. 58. Falcao 2:2. 70. Glik 3:2. - Bemerkung: Monaco ohne Benaglio (Ersatz), Toulouse mit Moubandje.