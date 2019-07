Damals ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe nicht gedacht, dass ich meine Jugend verpasse. Ich hatte die Chance, ganz früh mein Hobby zu meinem Beruf zu machen. Was gibt es Schöneres? Erst im Rückblick habe ich gemerkt, dass ich mit 16 Jahren in einen Tunnel reingefahren bin, in dem ich dann 18, 19 Jahre lang geblieben bin. Ich habe die wunderschönen Seiten des Geschäfts erleben dürfen und Momente erlebt, die in so jungen Jahren nicht selbstverständlich sind.