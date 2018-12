Seit der Länderspiel-Pause im November ist Wolfsburg mit 16 Punkten aus sechs Spielen zusammen mit Bayern München die erfolgreichste Mannschaft in der Meisterschaft - noch vor Leader Dortmund. Nur beim 2:2 gegen Hoffenheim gab das Team von Trainer Bruno Labbadia in dieser Zeit Punkte ab.

Lange schien es, als würde Wolfsburg in Augsburg trotz einer 2:0-Pausenführung nicht gewinnen. Die Augsburger benötigten in der zweiten Hälfte nur zehn Minuten, um auszugleichen. Das entscheidende Tor erzielte schliesslich Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt in der 90. Minute.

Die Schweizer Stürmer Admir Mehmedi und Renato Steffen hatten ihren Anteil am Erfolg. Mehmedi bereitete das 2:0 des Brasilianers William vor, und der nach 83 Minuten für Mehmedi eingewechselte Steffen schlug bei einem Konterangriff die prächtige Flanke auf Gerhardt.

Mehmedi vergab in der Schlussphase zwei ausgezeichnete Chancen auf eine frühere Entscheidung. Er verfehlte das Tor aus guten Positionen mit einem Kopfball und danach mit einem Schlenzschuss.

Telegramm und Rangliste

Augsburg - Wolfsburg 2:3 (0:2). - 28'152 Zuschauer. - Tore: 33. Guilavogui 0:1. 42. William (Mehmedi) 0:2. 49. Khedira 1:2. 59. Cordova 2:2. 90. Gerhardt (Steffen) 2:3. - Bemerkungen: Wolfsburg bis 83. mit Mehmedi, ersetzt durch Steffen.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 17/42 (44:18). 2. Bayern München 17/36 (36:18). 3. Borussia Mönchengladbach 17/33 (36:18). 4. RB Leipzig 17/31 (31:17). 5. Wolfsburg 17/28 (27:22). 6. Eintracht Frankfurt 17/27 (34:23). 7. Hoffenheim 16/24 (31:22). 8. Hertha Berlin 17/24 (26:27). 9. Bayer Leverkusen 17/24 (26:29). 10. Werder Bremen 17/22 (28:29). 11. SC Freiburg 17/21 (21:25). 12. Mainz 05 16/20 (16:21). 13. Schalke 04 17/18 (20:24). 14. Fortuna Düsseldorf 17/18 (19:33). 15. Augsburg 17/15 (25:29). 16. VfB Stuttgart 17/14 (12:35). 17. Hannover 96 17/11 (17:35). 18. 1. FC Nürnberg 17/11 (14:38).