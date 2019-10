Die Verletzung, die sich Admir Mehmedi in der ersten Halbzeit des EM-Qualifikationsspiels Schweiz - Irland in Genf zuzog, hat sich als Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel herausgestellt. Mehmedi musste seinen Platz in der 28. Minute dem späteren Torschützen Edimilson Fernandes überlassen.

Mehmedi wird in nächster Zeit seinem Klub, dem VfL Wolfsburg, nicht zur Verfügung stehen. Wie lange er aussetzen muss, ist unklar.