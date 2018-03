Hitz ist wegen muskulären Problemen im rechten Oberschenkel abgereist. "Eine reine Vorsichtsmassnahme", wie Teamarzt Pierre-Etienne Fournier sagte.

Oberlin ist nicht mehr dabei, weil er sich wie angekündigt am Samstag nach der Rückkehr aus Griechenland dem Schweizer U21-Nationalteam anschloss und mit diesem am Dienstag in Neuenburg in der U21-EM-Qualifikation gegen Portugal antritt.

Vladimir Petkovic hat niemanden nachnominiert. Gegen Panama gehören dem Schweizer Kader 21 Spieler an.