Der 36-fache Internationale Balotelli einigte sich mit seinem neuen Klub auf einen Vertrag bis Ende Saison. Den Medizincheck absolviert er am Mittwoch.

Balotelli spielte in den letzten zweieinhalb Jahren für Nice. In den ersten beiden Saisons unter dem damaligen Trainer Lucien Favre erzielte der 28-Jährige in 66 Partien 43 Tore. Seit dem Weggang des Schweizers konnte der Goalgetter nicht mehr überzeugen. Seinen letzten Einsatz bestritt er Anfang Dezember, den letzten Treffer erzielte er im Mai.