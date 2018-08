Der 32-jährige Stürmer verkündete knapp einen Monat nach der 2:4-Niederlage im WM-Final gegen Frankreich auf Twitter das Ende seiner Internationalen Karriere. Es falle ihm schwer, Worte für seinen Abschied zu finden, liess Mandzukic verlauten. Dennoch sei es der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt.

In der Nationalmannschaft hatte der Stürmer vor elf Jahren beim 2:0-Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Mazedonien debütiert. Seither stand der kopfballstarke Angreifer in 89 Spielen für das Nationalteam im Einsatz, wobei ihm 33 Treffer glückten.

Zuletzt erreichte Mandzukic an der Weltmeisterschaft in Russland mit Kroatien Historisches. Die WM-Silbermedaille bedeutete das beste Resultat, das je ein kroatisches Nationalteam erzielte. Das Erreichte habe ihm einerseits "neue Energie" gegeben, aber auch seinen Entscheid einfacher gemacht. In Russland erzielte Mandzukic drei Tore. Bei der 2:4-Finalniederlage gegen die Franzosen traf Mandzukic zum Schlussstand, nachdem er in der 18. Minute durch ein Eigentor die Franzosen in Führung gebracht hatte.