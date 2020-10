Manchester City siegt knapp

Weiterhin nicht auf Touren kam in der Premier League Citys hochbegabte Offensiv-Fraktion. Seit dem Saisonstart kamen die Citizens in der Meisterschaft in sechs Einsätzen vier Mal nicht über einen Treffer hinaus. Erfolgreicher klappt das Toreschiessen in der Champions League, wo City in den beiden absolvierten Gruppenspielen drei Tore erzielte und klar gewann.

Der jüngste Sieg in der Meisterschaft gegen Sheffield ging auf Verteidiger Kyle Walker zurück. Der 30-Jährige war mit einem Schuss aus 20 Metern erfolgreich. Die Situation in Manchesters Offensive dürfte noch einige Wochen prekär bleiben. Torgarant Sergio Agüero könnte nach Angaben des Klubs nach einer am letzten Samstag zugezogenen Oberschenkelverletzung bis Ende November ausfallen.

Telegramm und Rangliste:

Sheffield United - Manchester City 0:1 (0:1). - Tor: 28. Walker 0:1.

Rangliste: 1. Everton 6/13 (14:9). 2. Liverpool 6/13 (15:14). 3. Wolverhampton Wanderers 7/13 (8:8). 4. Aston Villa 5/12 (12:5). 5. Leicester City 6/12 (13:8). 6. Tottenham Hotspur 6/11 (16:8). 7. Manchester City 6/11 (9:8). 8. Leeds United 6/10 (12:9). 9. Southampton 6/10 (10:9). 10. Crystal Palace 7/10 (8:11). 11. Chelsea 6/9 (13:9). 12. Arsenal 6/9 (8:7). 13. West Ham United 6/8 (12:8). 14. Newcastle United 6/8 (8:10). 15. Manchester United 5/7 (9:12). 16. Brighton & Hove Albion 6/5 (10:12). 17. West Bromwich Albion 6/3 (6:14). 18. Burnley 5/1 (3:9). 19. Fulham 6/1 (5:14). 20. Sheffield United 7/1 (3:10).