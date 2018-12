Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage in der Meisterschaft fand Manchester City ohne grössere Probleme zurück auf die Erfolgsspur. Der Brasilianer Gabriel Jesus erzielte Mitte der ersten Halbzeit und kurz nach der Pause jeweils nach Vorlage von Leroy Sané die ersten beiden, entscheidenden Treffer. Der junge Südamerikaner hatte seit Ende August in der Premier League nicht mehr getroffen - genauer: seit 11 Spielen, 487 Minuten und 18 Schüssen.

Guardiola konnte sich auch über die Rückkehr von Kevin De Bruyne freuen. Der genesene belgische Spielmacher absolvierte ab der 75. Minute seinen ersten (Teil-)Einsatz seit dem 1. November. Noch etwas früher kam Raheem Sterling gegen Everton ins Spiel. Der englische Internationale erzielte mit seiner ersten Ballberührung in der 69. Minute das 3:1. Fünf Minuten zuvor hatte Everton das 1:2 geschossen.

Dank dem neunten Sieg in ebenso vielen Heimspielen überholte City in der Tabelle den FC Liverpool. Die Liverpooler müssen am Sonntag daheim gegen Manchester United gewinnen, um sich die Leaderposition zurückzuerobern.

Telegramm und Tabelle:

Manchester City - Everton 3:1 (1:0). - Tore: 22. Jesus 1:0. 50. Jesus 2:0. 65. Calvert-Lewin 2:1. 69. Sterling 3:1.

Die weiteren Partien der 17. Runde. Am Samstag: Crystal Palace - Leicester City 16.00. Huddersfield Town - Newcastle United 16.00. Tottenham Hotspur - Burnley 16.00. Watford - Cardiff City 16.00. Wolverhampton - Bournemouth 16.00. Fulham - West Ham United 18.30. - Sonntag: Brighton & Hove Albion - Chelsea 14.30. Southampton - Arsenal 14.30. Liverpool - Manchester United 17.00.

1. Manchester City 17/44 (48:10). 2. Liverpool 16/42 (34:6). 3. Tottenham Hotspur 16/36 (30:16). 4. Chelsea 16/34 (33:13). 5. Arsenal 16/34 (35:20). 6. Manchester United 16/26 (28:26). 7. Everton 17/24 (24:22). 8. Bournemouth 16/23 (25:26). 9. Leicester City 16/22 (21:20). 10. Wolverhampton 16/22 (17:19). 11. West Ham United 16/21 (23:25). 12. Watford 16/21 (20:23). 13. Brighton & Hove Albion 16/21 (19:22). 14. Cardiff City 16/14 (15:30). 15. Newcastle United 16/13 (13:22). 16. Crystal Palace 16/12 (13:23). 17. Burnley 16/12 (15:32). 18. Huddersfield Town 16/10 (10:27). 19. Southampton 16/9 (13:30). 20. Fulham 16/9 (16:40).