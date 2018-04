Der 25-jährige Cirkovic, der im vergangenen Januar von Partizan Belgrad zum FC Luzern gestossen war, musste sich wegen eines am Samstag im Meisterschaftsspiel in Thun (0:1) erlittenen Innenbandrisses am linken Sprunggelenk einer Operation unterziehen. Er wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.