Zlatan Ibrahimovic setzt seine Karriere wie erwartet in der nordamerikanischen Major League Soccer fort. Der schwedische Superstar erhält bei Los Angeles Galaxy einen Zweijahres-Vertrag.

Wann der 36-jährige Ibrahimovic sein erstes Spiel in der MLS bestreitet, ist noch unklar. Wahrscheinlich ist, dass er am 31. März, dem Samstag vor Ostern, erstmals für Galaxy aufläuft. Dannzumal findet das Derby gegen den Los Angeles Football Club statt. Dieser ist in diesem Jahr ein Neumitglied der MLS. Manchester United meldete, dass Ibrahimovic "per sofort" aus dem bis Ende Saison laufenden Vertrag freigegeben wird.

Für Manchester United ist Ibrahimovic in dieser Saison nach der Genesung vom im letzten Frühjahr erlittenen Kreuzbandriss in der Premier League bloss fünf Mal zum Einsatz gelangt; letztmals am 26. Dezember 2017.

Gemäss amerikanischen Medien soll Ibrahimovic in Los Angeles den für die MLS geltenden Maximallohn von 1,5 Millionen Dollar pro Jahr verdienen. So viel kassierte der Schwede in Manchester in etwas mehr als einem Monat.

Mit Zlatan Ibrahimovic unterschreibt ein weiterer Superstar in der MLS den letzten lukrativen Vertrag seiner Aktivkarriere. Vor ihm waren schon David Beckham, Thierry Henry, Kaka, Steven Gerrard oder Andrea Pirlo diesen Weg gegangen.