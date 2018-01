Ein Treffer durch Swanseas Innenverteidiger Alfie Mawson fünf Minuten vor der Pause besiegelte die erste Liga-Niederlage Liverpools seit Oktober des letzten Jahres. Der 24-Jährige profitierte von einer ungeschickten Kopfabwehr von Virgil van Dijk, der in der Winterpause für kolportierte 100 Millionen Franken von Southampton zum FC Liverpool gewechselt war.

Obwohl die "Reds" die Partie auch in der Folge klar dominieren konnten, blieb ihnen ein Treffer verwehrt. Besonders in der Schlussviertelstunde konnten sich die Waliser kaum mehr aus der eigenen Hälfte befreien, die Abwehrreihe und insbesondere Goalie Lukasz Fabianski konnten der zweitstärksten Offensive der Liga widerstehen. In der 95. Minute traf Firmino zudem mit einem Kopfball nur den Pfosten.

Liverpool kassierte in Wales die dritte Saisonniederlage, obwohl die Verhältnisse bereits vor der Partie geklärt schienen. Mit nur 14 erzielten Treffern in 23 Spielen ist das Tabellenschlusslicht die harmloseste Mannschaft der Liga - bei Liverpool hatte alleine Mohamed Salah vier Treffer (18) mehr auf dem Konto als das komplette Kader der Waliser. Auch in Sachen Selbstvertrauen dürfte Liverpool nach seiner 4:3-Gala gegen Tabellenführer Manchester City von vorletzter Woche vorne gelegen haben.

"Es ist sehr wichtig, dass wir alle mit einer perfekten Einstellung ins Spiel gehen, weil ich glaube, dass die Aufgabe hier sehr schwierig werden könnte", hatte Liverpool-Coach Jürgen Klopp vor dem Spiel gewarnt. Er sollte mit seiner Prognose recht behalten.

Telegramm und Rangliste

Swansea City - Liverpool 1:0 (1:0). - 20'886 Zuschauer. - Tor: 41. Mawson 1:0. - Bemerkung: 95. Pfosten-Kopfball Firmino.

Rangliste: 1. Manchester City 24/65 (70:18). 2. Manchester United 24/53 (49:16). 3. Chelsea 24/50 (45:16). 4. Liverpool 24/47 (54:29). 5. Tottenham Hotspur 24/45 (47:22). 6. Arsenal 24/42 (45:31). 7. Leicester City 24/34 (36:32). 8. Burnley 24/34 (19:21). 9. Everton 24/28 (26:39). 10. Watford 24/26 (33:44). 11. West Ham United 24/26 (30:42). 12. Bournemouth 24/25 (25:36). 13. Crystal Palace 24/25 (22:37). 14. Huddersfield Town 24/24 (19:41). 15. Newcastle United 24/23 (22:34). 16. Brighton & Hove Albion 24/23 (17:33). 17. Stoke City 24/23 (25:50). 18. Southampton 24/22 (24:35). 19. West Bromwich Albion 24/20 (19:31). 20. Swansea City 24/20 (15:35).