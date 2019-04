Während Manchester City bei Crystal Palace mit einem 3:1 zum neunten Sieg in Folge gelangte, übersprang Liverpool in Jürgen Klopps 200. Spiel als Trainer der Reds auch die Hürde Chelsea. Sadio Mané und Mohamed Salah bewerkstelligten den 26. Saisonsieg mit einem Doppelschlag zwischen der 51. und 53. Minute. Mané verwertete bei seinem 21. Pflichtspieltreffer der Saison eine Flanke von Jordan Henderson, Salah war mit einem wunderschönen Weitschuss aus über 20 Metern Entfernung ins entfernte hohe Toreck erfolgreich.

Xherdan Shaqiri war bei Liverpools fünftem Sieg am Stück abermals Statist. Der Schweizer Internationale wurde in der 90. Minute eingewechselt und kam damit zum ersten Kurzeinsatz seit dem 24. Februar.

Manchester City kam bei Crystal Palace zu einem ungefährdeten Auswärtssieg. Der 24-jährige Internationale Raheem Sterling erzielte nach einer Viertelstunde und in der 63. Minute die ersten beiden Tore für die Citizens, die die letzten beiden Spiele gegen Crystal Palace nicht hatten gewinnen können.

In der Vorrunde hatte sich Crystal Palace in Manchester in einem hektischen Spiel nach einem 0:1-Rückstand mit 3:2 durchgesetzt - und ManCity eine von bislang erst vier Meisterschaftsniederlagen zugefügt. Auch im Rückspiel wurde es im Finish noch spannend, nachdem das Team von Coach Pep Guardiola die Partie mit 73 Prozent Ballbesitz lange fest im Griff gehabt hatte. Ein brillantes Freistosstor des Serben Luka Milivojevic (28) verhalf Crystal Palace zurück ins Spiel. Eine Ausgleichschance erspielte sich das Heimteam aber keine mehr. Der Brasilianer Gabriel Jesus stellte in der Nachspielzeit für Manchester den Sieg sicher.

Kurztelegramme und Rangliste:

Crystal Palace - Manchester City 1:3 (0:1). - 25'721 Zuschauer. - Tore: 15. Sterling 0:1. 63. Sterling 0:2. 81. Milivojevic 1:2. 91. Gabriel Jesus 1:3.

Liverpool - Chelsea 2:0 (0:0). - 53'279 Zuschauer. - Tore: 51. Mané 1:0. 53. Salah 2:0. - Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri (ab 90.). 59. Pfostenschuss Hazard (Chelsea).

Rangliste: 1. Liverpool 34/85 (77:20). 2. Manchester City 33/83 (86:22). 3. Tottenham Hotspur 33/67 (64:34). 4. Chelsea 34/66 (57:36). 5. Manchester United 33/64 (63:44). 6. Arsenal 32/63 (65:40). 7. Wolverhampton 33/47 (41:42). 8. Leicester City 34/47 (46:45). 9. Watford 32/46 (47:47). 10. Everton 34/46 (46:44). 11. West Ham United 34/42 (42:52). 12. Bournemouth 34/41 (49:61). 13. Crystal Palace 34/39 (40:46). 14. Burnley 34/39 (42:60). 15. Newcastle United 34/38 (32:43). 16. Southampton 33/36 (39:54). 17. Brighton & Hove Albion 32/33 (32:51). 18. Cardiff City 33/28 (28:63). 19. Fulham 34/20 (32:76). 20. Huddersfield Town 34/14 (19:67).