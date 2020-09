Liverpool kann Überraschung knapp verhindern

Bei diesem Wiederaufleben eines Klassikers im englischen Fussball mussten die Liverpooler viermal in Führung gehen, um die drei Punkte an der Anfield Road zu behalten. Sie benötigten drei Tore von Mohamed Salah und je einen Hands- und Foulpenalty. Beide von Salah verwandelten Penaltys waren indessen berechtigt.

Leeds glich in der zweiten Halbzeit nach einer schönen Kombination zum dritten Mal aus und war danach dem 4:3 eher näher.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp hätte also um ein Haar in der 1. Runde zwei Punkte abgegeben - gleich viele wie in der letzten Saison in den ersten 27 Runden.

Xhaka beginnt mit Sieg

Granit Xhaka hat derweil die Meisterschaft mit Arsenal planmässig aufgenommen. Im ersten Spiel der neuen Saison siegten die Gunners im Londoner Derby bei Aufsteiger Fulham 3:0.

Bereits in der 8. Minute brachte Alexandre Lacazette die Gunners nach einem missglückten Abschlussversuch von Xhaka in Führung. Vier Minuten nach der Pause sorgten zwei Arsenal-Neuzuzüge für das 2:0. Einen Corner des von Chelsea zu Arsenal gewechselten Willian köpfte Innenverteidiger Gabriel in Tor.

Den Schluss- und Höhepunkt für die Gäste setzte Captain Pierre-Emerick Aubameyang. In der 57. Minute drehte der 31-jährige Gabuner den Ball aus 14 Metern sehenswert ins Tor.

Telegramme

Fulham - Arsenal 0:3 (0:1). - Tore: 9. Lacazette 0:1. 49. Gabriel 0:2. 57. Aubameyang 0:3. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka (bis 79.).

Liverpool - Leeds United 4:3 (3:2). - Tore: 4. Salah (Handspenalty) 1:0. 12. Harrison 1:1. 20. Van Dijk 2:1. 30. Bamford 2:2. 33. Salah 3:2. 67. Klich 3:3. 88. Salah (Foulpenalty) 4:3. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt). Leeds United ohne Berardi (verletzt)-

Ein weiteres Resultat vom Samstag: Crystal Palace - Southampton 1:0.