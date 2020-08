Lionel Messi will FC Barcelona verlassen

Laut der Quelle schickte Messi eine Nachricht via Fax, um den Verein über seinen Wunsch zu informieren. Argentinische Medien hatten zuvor berichtet, dass Messi dem FC Barcelona seinen Wechselwunsch mitgeteilt habe. Der 33-Jährige wolle eine Klausel in seinem Vertrag ziehen, durch die er am Ende jeder Saison einseitig kündigen könne, hiess es.

Messi selbst hat sich nach dem desaströsen 2:8 im Viertelfinal der Champions League gegen Bayern bislang nicht öffentlich zu seiner Zukunft geäussert. Der Vertrag des Argentiniers, der vor 20 Jahren von Rosario in die katalanische Metropole kam und beim FC Barcelona unter anderem zum sechsfachen Weltfussballer wurde, ist noch bis Ende Juni nächsten Jahres gültig.

Spekulationen, dass Messi den Klub verlassen könnte, gibt es seit längerem. Durch die Pleite gegen die Bayern nahmen sie neue Fahrt auf. Ronald Koeman, der den Verein wieder zum Erfolg führen soll, will eigentlich eine Mannschaft um Messi aufbauen. Diese Hoffnung soll sich nach einem Gespräch mit Messi zerschlagen haben. Barça-Präsident Josep Bartomeu hatte die Gerüchte um einen Messi-Weggang bei der Vorstellung des 57-jährigen Koeman jüngst energisch zurückgewiesen.