Manchester City, Manchester United, Liverpool – sie haben im vergangenen Jahr in der Premier League die drei ersten Plätze eingenommen. Und sie sind auch in der an diesem Wochenende (10. bis 12. August) beginnenden Saison die ersten Anwärter auf den Meistertitel. Doch etwas ist anders, im Hintergrund. José Mourinho (55), Jürgen Klopp (51) und Pep Guardiola (47) starten erstmals überhaupt in ihrer Karriere als Trainer ohne ihre engsten Vertrauten, ihre Assistenztrainer, in eine Saison. Die Gründe für die Trennungen sind unterschiedlicher Natur. Es geht um verletzte Eitelkeiten, um offene Konflikte und zerbrochene Freundschaften. Nur in einem Fall ist es wohl eine Trennung im Guten. Für die drei prominenten Trainer ist der Start in die neue Saison ein Sprung ins Ungewisse.

Mourinho und Faria

Sie haben beide nie professionell Fussball gespielt, aber beide Sportwissenschaften studiert. Der gemeinsame Hintergrund verbindet die Portugiesen. Sie lernen sich Ende der 90er-Jahre in Barcelona kennen: Mourinho assistiert Louis van Gaal, Rui Faria hospitiert für eine Seminararbeit. 2001 wird er bei Uniao Leiria unter Mourinho Fitnesstrainer und Videoanalyst. Er folgt seinem Landsmann zu Porto, gewinnt die Champions League, wechselt dann zu Chelsea, zu Inter Mailand, Real Madrid, wieder zu Chelsea und ist zuletzt auch bei Manchester United dessen rechte Hand – 17 Jahre lang, sie gewinnen 19 Titel.

Faria (43), so englische Medien, sei Mourinhos Schutzschild gewesen, wenn dieser wieder einmal ausgeteilt habe – gegen Spieler, Trainer und Klubbosse. Stets hält der loyale Faria den Kopf hin, Mourinho dankt es ihm, bis es im Frühling zum Bruch kommt. Ob und was genau geschehen ist, dringt nie an die Öffentlichkeit. Oberflächlich ist es eine Trennung im Guten. Faria macht persönliche Gründe geltend. Er wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. «José danke ich von Herzen: Für den Glauben, den er mir schenkte, für das Vertrauen, sein Wissen, seine Erfahrung und was mir am wichtigsten ist: für seine Freundschaft.» Mourinho sagt: «Nach 17 Jahren ist aus Rui, dem Kind, ein Mann geworden.» Auf einen Ersatz verzichtet Mourinho. Als Bindeglied fungiert der Ex-Spieler Michael Carrick. Farias Zukunft ist ungewiss. Bei Arsenal erhielt der Spanier Unai Emery den Vorzug.