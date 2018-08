Manchester City, ManchesterUnited, Liverpool – sie haben im vergangenen Jahr in der Premier League die drei ersten Plätze eingenommen. Und sie sind auch in der heutebeginnenden Saison die erstenAnwärter auf den Meistertitel. Doch etwas ist anders, im Hintergrund. José Mourinho (55), Jürgen Klopp (51) und Pep Guardiola (47) starten erstmals überhaupt in ihrer Karriere als Trainer ohne ihre engsten Vertrauten, ihre Assistenztrainer, in eine Saison. Die Gründe für die Trennungen sind unterschiedlicher Natur. Es geht um verletzte Eitelkeiten, um offene Konflikte und zerbrochene Freundschaften. Nur in einemFall ist es wohl eine Trennung im Guten. Für die drei prominenten Trainer ist der Start in die neue Saison ein Sprung ins Ungewisse.