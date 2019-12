Leicester City etabliert sich als Nummer 2

Der Meister von 2016 kam zum achten Sieg in Serie und hat nun eine Reserve von sechs Punkten auf das drittklassierte Manchester City.

Mit nun 38 Zählern ist Leicester City derzeit sogar erfolgreicher unterwegs als 2015/16, als es auf dem Weg zum Meistertitel in den ersten 16 Runden "nur" 35 Punkte holte. Mittelstürmer Jamie Vardy, einer der Meisterhelden von damals, erzielte gegen Aston Villa zwei Tore und ist mit 16 Saisontreffern der nun mit Abstand beste Skorer der Premier League.

Fabian Schär kam für Newcastle United erstmals seit dem 19. Oktober wieder zum Einsatz. Beim 2:1-Heimsieg gegen Southampton wurde der Schweizer Verteidiger beim Stande von 0:1 nach der Pause eingewechselt. Schär hatte zunächst wegen einer Knieverletzung gefehlt und sass danach in drei Spielen nur auf der Bank. Newcastle kam zum vierten Sieg in den letzten sechs Runden und ist nun als Zehnter in der vorderen Tabellenhälfte klassiert.

Telegramme:

Newcastle United - Southampton 2:1 (0:0). - 42'303 Zuschauer. - Tore: 52. Ings 0:1. 68. Shelvey 1:1. 87. Fernandez 2:1 - Bemerkungen: Newcastle mit Schär (ab 46.).

Norwich City - Sheffield United 1:2 (1:0). - 26'881 Zuschauer. - Tore: - 27. Tettey 1:0. 49. Stevens 1:1. 52. Baldock 1:2. Bemerkungen: Norwich ohne Drmic und Klose (beide verletzt).

Rangliste:

1. Liverpool 16/46 (40:14). 2. Leicester City 16/38 (39:10). 3. Manchester City 16/32 (44:19). 4. Chelsea 16/29 (31:24). 5. Manchester United 16/24 (25:19). 6. Wolverhampton 15/23 (21:17). 7. Tottenham Hotspur 16/23 (30:23). 8. Sheffield United 16/22 (19:16). 9. Crystal Palace 16/22 (14:18). 10. Newcastle United 16/22 (17:23). 11. Arsenal 15/19 (21:23). 12. Brighton & Hove Albion 15/18 (18:22). 13. Burnley 16/18 (21:29). 14. Everton 16/17 (19:28). 15. West Ham United 15/16 (17:25). 16. Bournemouth 16/16 (18:24). 17. Aston Villa 16/15 (23:28). 18. Southampton 16/15 (18:35). 19. Norwich City 16/11 (17:34). 20. Watford 16/9 (9:30).