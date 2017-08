Ciro Immobile brachte mit zwei Toren (32. mittels Penalty/54.) den Cupsieger Lazio in Führung. Der Argentinier Paulo Dybala seinerseits glich spät (85./91. mit Penalty) für Juve aus. Es sah in Rom nach einer Verlängerung aus, bevor Alessandro Murgia in der 93. Minute noch den Siegtreffer erzielte.

Lazio gewann damit zum vierten Mal den italienischen Supercup. Bei den Turinern, die den achten Triumph verpassten, war der Schweizer Internationale Stephan Lichtsteiner nur Ersatz.

Juventus Turin - Lazio Rom 2:3 (0:1). - Rom, Stadio Olimpico. - Tore: 32. Immobile (Foulpenalty) 0:1. 54. Immobile 0:2. 85. Dybala 1:2. 91. Dybala (Foulpenalty) 2:2. 93. Murgia 2:3. - Bemerkungen: Juventus Turin ohne Lichtsteiner (Ersatz).