Die Waadtländer haben den Schwung des Saisonbeginns, als sie in vier Partien zehn Punkte holten, gänzlich eingebüsst. In Chiasso gingen sie durch ein Tor von Alexandre Pasche in der ersten Halbzeit in Führung. Kurz nach der Pause aber mussten sie den Ausgleich durch den früheren Luganesen Zoran Josipovic hinnehmen. Lausanne hätte gar noch verlieren können, hätte nicht der Tessiner Offensivspieler Dorian Charlier nach 64 Minuten nur die Latte getroffen.

Am Potential dürfte es Lausanne nicht fehlen. In Chiasso wechselte Trainer Giorgio Contini die aus der Super League bekannten Simone Rapp und Stjepan Kukuruzovic sowie den U21-Internationalen João Oliveira erst ab Mitte der zweiten Hälfte ein.

Winterthur setzt sich vorne fest

Mit dem dritten Sieg in den letzten vier Spielen hat sich Winterthur in der Spitzengruppe etabliert. Die Zürcher gingen in einer wechselvollen Partie in Aarau dreimal in Führung, beim dritten Mal bedeutete es den 3:2-Sieg. Das Zwischenhoch über Aarau (ein Sieg, ein Remis) hat sich verflüchtigt. Nach der nunmehr achten Niederlage ist der Rückstand auf den vorletzten Platz auf sechs Punkte angewachsen. Elsad Zverotic, der frühere Defensivspieler von Luzern, YB und Sion, erzielte beide Aarauer Tore.

Rangliste und Telegramme:

Rangliste: 1. Wil 9/18 (13:7). 2. Lausanne-Sport 10/17 (16:10). 3. Winterthur 10/17 (15:11). 4. Rapperswil-Jona 10/16 (14:12). 5. Schaffhausen 10/15 (13:12). 6. Servette 9/12 (11:7). 7. Vaduz 10/12 (13:15). 8. Chiasso 10/11 (9:18). 9. Kriens 10/10 (12:14). 10. Aarau 10/4 (10:20).

Chiasso - Lausanne 1:1 (0:1). - 600 Zuschauer. - SR Horisberger. - Tore: 26. Pasche 0:1. 53. Josipovic 1:1. - Bemerkungen: 64. Lattenschuss Charlier (Chiasso).

Aarau - Winterthur 2:3 (1:1). - 2886 Zuschauer. - SR San. - Tore: 33. Wild 0:1. 42. Zverotic 1:1. 47. Seferi 1:2. 54. Zverotic 2:2. 62. Sliskovic 2:3.