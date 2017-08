In den beiden Strafräumen ortet Lausannes Trainer Fabio Celestini die Probleme seiner Mannschaft: vorne zu wenig effizient, hinten zu wenig konsequent. Eine Besserung war im vierten Saisonspiel nicht zu erkennen. Vor allem die Defensive muss dem früheren Internationalen zu denken geben. Das entscheidende 3:2 von Davide Mariani in der 85. Minute nach einem Konter war schon der zehnte Gegentreffer in der noch jungen Saison. Die Verteidigung um Captain Alain Rochat geriet gefährlich oft in Verlegenheit. Mit den drei Gegentoren waren die Waadtländer sogar noch gut bedient.

Zweimal konnte Lausanne einen Rückstand wettmachen und nach dem 2:2 von Francesco Margiotta in der 82. Minute konnte Celestinis Truppe sogar auf den ersten Heimsieg seit zehn Monaten hoffen. Doch Lugano behielt das letzte Wort, nicht zufällig dank Mariani. Der Zürcher hatte schon die ersten beiden Tore der Luganesi vorbereitet und war der Hauptverantwortliche für den ersten Sieg unter Trainer Pierluigi Tami.

Lausanne - Lugano 2:3 (1:1)

3251 Zuschauer. - SR Klossner. - Tore: 12. Marzouk (Mariani) 0:1. 17. Kololli (Gétaz) 1:1. 53. Rouiller (Mariani) 1:2. 82. Margiotta (Torres) 2:2. 85. Mariani (Crnigoj) 2:3.

Lausanne: Castella; Monteiro, Rochat, Gétaz (69. Mesbah); Maccoppi (59. Campo); Delley (69. Bojinov), Zarate, Geissmann, Kololli; Margiotta, Torres.

Lugano: Da Costa; Rouiller, Sulmoni, Golemic; Piccinocchi; Crnigoj, Sabbatini (62. Vecsei), Mariani, Mihajlovic; Marzouk (85. Schäppi), Gerndt (71. Carlinhos).

Bemerkungen: Lausanne ohne Manière und Martin (beide verletzt). Lugano ohne Jozinovic, Padalino und Culina (alle verletzt). Tore von Marzouk (7.) und Mihajlovic (55.) wegen Abseits aberkannt. Verwarnungen: 44. Sabbatini. 49. Delley (beide Foul). 76. Da Costa (Unsportlichkeit). 79. Rochat (Foul).