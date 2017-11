"Er wollte immer weiter, weiter und ist jetzt an die Grenze gekommen", sagte Dardai über Stocker, auf den die Hertha in dieser Saison bisher weitgehend verzichtet hat. Auch über Beschwerden an der Achillessehne habe Stocker zuletzt geklagt, sagte Dardai weiter. Es handle sich um das gleiche Knie, in dem Stocker schon zu seiner Zeit beim FC Basel vor sechs Jahren einen Kreuzbandriss erlitten hatte, ergänzte Herthas Trainer.

Stocker hat es diese Saison einzig im Europa-League-Heimspiel gegen Sorja Luhansk in die Startelf der Berliner geschafft. In der Bundesliga stand er in elf Partien nur gerade 49 Minuten auf dem Platz. Wie lange Stocker ausfallen wird, liess Hertha offen.