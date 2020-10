Der 24-jährige Abwehrspieler muss nach Vereinsangaben am linken Knie operiert werden. Wie lange er den Sachsen nicht zur Verfügung stehen wird, wurde nicht mitgeteilt.

Klostermann zog sich die Knieverletzung am Samstag im Meisterschaftsspiel in Augsburg ohne Fremdeinwirkung zu. Am Mittwoch steht nun der arthroskopische Eingriff im linken Knie an.