England geht als Favorit in die Partie, nachdem es das Penaltyschiessen-Trauma an Endrunden mit dem Erfolg gegen Kolumbien beseitigt hat. Im Vergleich zu früheren Jahren verfügen die «Three Lions» über eine Mannschaft, die spielerisch überdurchschnittlich ist, und mit Harry Kane wissen sie den bisherigen Topskorer des Turniers in ihren Reihen.

Die Bilanz des bald 25-Jährigen, der in 149 Premier-League-Spielen für Tottenham Hotspur 108 Tore schoss, ist überragend: In den zehn Spielen unter Southgate traf er immer, in seinen acht Partien als Captain erzielte er zwölf Treffer, die Hälfte davon bei seinen drei Einsätzen in Russland.

Babyfreuden auf beiden Seiten

Einen Goalgetter à la Kane haben die Schweden nicht zu bieten. «Wir sind eine Mannschaft, jeder trägt seinen Teil dazu bei», sagte Trainer Andersson, der den gesperrten Mikael Lustig ersetzen muss. «Wir sind seit 45 Tagen zusammen und haben jede Menge Spass.» Zur guten Stimmung trägt auch das Teamquartier im Ferienort Gelendschik am Schwarzen Meer bei.

Der gute Teamgeist und die Aussicht, Sportgeschichte zu schreiben, bewog den schwedischen Captain Andreas Granqvist sogar dazu, für die Geburt seiner Tochter auf die Rückkehr in die Heimat zu verzichten. «Meine Frau hat gesagt, dass ich hier bleiben und Fussball spielen soll.»