Eine besonders glückliche Figur gibt Stephan Rietiker nicht ab an diesem Sonntagnachmittag,

als GC nach 70 Jahren in der obersten Spielklasse absteigt. Etwa 25 Hooligans aus dem Gästesektor drohen, den Platz zu stürmen. Rietiker, der neue GC-Präsident, sitzt im Luzerner Stadion im Presidents Club und hört, wie Leute um ihn herum sagen: «Erschiesst sie doch.»

Als ihm sein CEO Manuel Huber eine Botschaft der Hooligans überbringt, entschliesst sich Rietiker, die feine Gesellschaft zu verlassen. Es ist kein einfacher Gang, zudem eine völlig neue Situation. Denn Rietiker ist erst seit sechs Wochen im Amt. Die Hooligans stellen die entwürdigende Forderung, dass sich die Spieler vor ihnen die Trikots und Hosen ausziehen.

Rietiker bleibt nicht viel Bedenkzeit und macht vielleicht auch deshalb den Fehler, dass er partiell auf die Forderung eingeht. Die GC-Akteure schlurfen zu den Hooligans und deponieren ihre Trikots. Die Chaoten erzwingen trotzdem einen Spielabbruch.

Was er am Sonntag verpasst, will er am Montag nachholen. Rietiker verspricht, Klartext zu reden. Das gelingt ihm zwar in Ansätzen. Aber er bedient sich Stereotypen, die offenbaren, wie hilflos und unerfahren er in der Sache (noch) ist. Dass ihn Journalisten als Geisel der Chaoten bezeichnen, kontert er mit «Schreibtischtäter». «In Gottes Namen» und «dem Frieden zuliebe» hat Rietiker in Luzern quasi einen Präzedenzfall geschaffen.

Aktionen müssen umgesetzt werden

Gleichwohl räumt er ein, dass dies nicht der richtige Weg für die Zukunft sein könne und spielt in seiner Ohnmacht den Ball der Politik und dem Verband weiter, wie es viele verzweifelte Fussballfunktionäre vor ihm auch schon getan haben. Er wünscht sich Kastenwagen vor den Stadien und eingebuchtete Chaoten. Und er glaubt, dass Verkehrssünder in der Schweiz härter bestraft würden als Kriminelle.

Von den anderen ein repressives Verhalten gegen die Unanständigen zu fordern und selber auf Deeskalation setzen? «Contre coeur», sagt Rietiker. Aber gefallen hat ihm das nicht. Deshalb sollen nun Aktionen gegen Gewalt rund um den Fussball umgesetzt und nicht ständig nur davon geredet werden. Und deshalb will er versuchen, mit Bundesrätin Viola Amherd ins Gespräch zu kommen.

«Entweder, die Politik ändert etwas oder wir müssen akzeptieren, wie es ist», sagt Rietiker und nennt Deutschland, die USA und England als Vorbilder im Kampf gegen Hooliganismus. Was für ein Trugschluss! In England wurde die Premiere League zwar auf Hochglanz poliert und die Gewalt somit aus den Stadien verbannt. Aber GC ist kein Premiumprodukt.

Ausserdem ist das Problem in England nicht gelöst, sondern wurde in die unteren Ligen delegiert. Und in Deutschland kommt es selbst in der Bundesliga immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen – das nicht nur ausserhalb des Stadions.