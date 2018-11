Sowohl James Milner, der Liverpool nach einer Stunde während einer Druckphase des Gegners in Führung brachte, als auch Lacazette profitierten von missglückten Goalie-Aktionen. Beim 1:0 wollte Arsenals Keeper Bernd Leno einen Schuss von Sadio Mané fangen und lenkte den Ball stattdessen für Milner auf. Beim Ausgleich eilte Liverpools Schlussmann Alisson aus dem Tor, kam aber zu spät. Lacazette zirkelte den Ball in der Folge aus spitzem Winkel ins entfernte Eck.

Vorangegangen waren den Toren äusserst unterhaltsame und hochstehende 60 Minuten mit einem Kopfball an den Pfosten von Liverpools Verteidiger Virgil van Dijk, Abseitstore von Mané und Lacazette sowie diverse Chancen und Strafraumszenen. Eine starke Partie zeigte auch Granit Xhaka, der nach Einsätzen als Aussenverteidiger wieder ins defensive Mittelfeld von Arsenal rückte. Der Captain des Schweizer Nationalteams überzeugte in defensiver wie in offensiver Hinsicht. Teamkollege Stephan Lichtsteiner kam nicht zum Zug, während Xherdan Shaqiri bei Liverpool unmittelbar vor dem Gegentor eingewechselt wurde.

Sowohl die Mannschaft von Jürgen Klopp als auch Unai Emerys Arsenal bauten ihre Serie der Ungeschlagenheit damit aus. Liverpool hält nun bei zwölf Ligaspielen, Arsenal bei 14 Pflichtspielen ohne Niederlage.

Manchester United traf spät

Manchester United gewann dank einem Tor von Marcus Rashford in der 92. Minute bei Bournemouth mit 2:1. José Mourinho nahm den Siegtreffer, der nach schöner Vorarbeit von Paul Pogba zustande kam, fast regungslos zur Kenntnis. Der Trainer von Manchester United hatte zuvor wenig Erfreuliches von seinem Team gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit. Bournemouth, das nun punktgleich mit Manchester United ist, hätte früh deutlich führen können.

Manchester United war schon in der 11. Minute in Rückstand geraten und nach einer guten halben Stunde entgegen dem Spielverlauf zum 1:1 gekommen. Für den ersten Treffer der Gäste war Anthony Martial verantwortlich. Der französische Stürmer befindet sich seit Wochen in Hochform. In den letzten vier Runden hat er fünfmal getroffen.

Siegpremiere für Schär

Im Nordosten Englands verbesserte sich derweil Fabian Schärs nicht zufriedenstellende Situation. Der Schweizer Nationalverteidiger kam bei Newcastle United zum ersten Mal seit Ende August wieder zum Einsatz. Beim 1:0-Heimsieg gegen Watford, Newcastles erstem Saisonsieg in allen Wettbewerben, wurde Schär zur Pause beim Stand von 0:0 eingewechselt. Schär durfte eingreifen, weil sich Captain und Konkurrent Jamaal Lascelles verletzt hatte. Nach einem Freistoss seines Teams sah Schär den Kopfball-Siegtreffer des Spaniers Ayoze Perez in der 65. Minute aus nächster Nähe. In der Nachspielzeit wurde Schär wegen einer Schwalbe verwarnt.

Resultate und Tabelle:

Arsenal - Liverpool 1:1 (0:0). - Tore: 61. Milner 0:1. 82. Lacazette 1:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (Ersatz), Liverpool mit Shaqiri (ab 80.). 45. Kopfball an den Pfosten von Van Dijk (Liverpool).

Bournemouth - Manchester United 1:2 (1:1). - Tore: 11. Wilson 1:0. 35. Martial 1:1. 92. Rashford 1:2.

Newcastle - Watford 1:0 (0:0). - 49'157 Zuschauer. - Tor: 65. Perez. - Bemerkung: Newcastle mit Schär (ab 46./verwarnt).

Cardiff City - Leicester City 0:1. Everton - Brighton & Hove Albion 3:1. West Ham United - Burnley 4:2. Arsenal - Liverpool 18.30. Wolverhampton - Tottenham Hotspur 20.45. - Sonntag: Manchester City - Southampton 16.00. Chelsea - Crystal Palace 17.00. - Montag: Huddersfield Town - Fulham 21.00.

1. Liverpool 11/27 (21:5). 2. Manchester City 10/26 (27:3). 3. Chelsea 10/24 (24:7). 4. Arsenal 11/23 (25:14). 5. Tottenham Hotspur 10/21 (16:8). 6. Bournemouth 11/20 (20:14). 7. Manchester United 11/20 (19:18). 8. Watford 11/19 (16:13). 9. Everton 11/18 (19:15). 10. Leicester City 11/16 (17:16). 11. Wolverhampton 10/15 (9:9). 12. Brighton & Hove Albion 11/14 (12:16). 13. West Ham United 11/11 (13:17). 14. Crystal Palace 10/8 (7:13). 15. Burnley 11/8 (12:25). 16. Southampton 10/7 (6:14). 17. Newcastle United 11/6 (7:14). 18. Fulham 10/5 (11:28). 19. Cardiff City 11/5 (9:24). 20. Huddersfield Town 10/3 (4:21).