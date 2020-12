Kein Juve-Tag: erst 3:0-Sieg gestrichen, dann 0:3 verloren

Was für ein rabenschwarzer Tag für Meister Juventus Turin: Am Nachmittag wurde dem Meister der 3:0-Forfaitsieg gegen Napoli von der Rekurskammer abgesprochen, am Abend setzte es auf dem Rasen die erste Niederlage in dieser Serie-A-Saison ab. 0:3 verlor Juventus das Heimspiel gegen Fiorentina; gegen ein Team notabene, das in der Meisterschaft zuletzt acht Mal in Folge ohne Sieg geblieben war.

Die erste Niederlage für Juventus zeichnete sich trotz der Formschwäche des Gegners früh ab. Schon nach drei Minuten lag der Favorit nach dem Tor des Serben Dusan Vlahovic 0:1 zurück, eine Viertelstunde später sah Juventus-Verteidiger Cuadrado die Rote Karte.

Und zu schlechter Letzt für Juventus noch dies: Mit nun schon vier Roten Karten führen die Turiner die Rangliste der Platzverweise in der Serie A an.

Telegramme:

Crotone - Parma 2:1 (2:0). - Tore: 24. Messias 1:0. 44. Messias 2:0. 57. Kucka 2:1. - Bemerkung: Parma mit Sohm (bis 46.).

Juventus Turin - Fiorentina 0:3 (0:1). - Tore: 3. Vlahovic 0:1. 76. Alex Sandro (Eigentor) 0:2. 81. Caceres 0:3. - Bemerkung: 18. Rote Karte gegen Cuadrado (Juventus Turin).

Rangliste:

1. AC Milan 13/31 (29:14). 2. Inter Mailand 13/30 (32:16). 3. Napoli 12/24 (26:11). 4. Juventus Turin 13/24 (25:13). 5. AS Roma 13/24 (28:21). 6. Sassuolo 13/23 (23:15). 7. Atalanta Bergamo 12/21 (26:18). 8. Lazio Rom 13/21 (20:20). 9. Hellas Verona 13/20 (17:12). 10. Sampdoria Genua 13/17 (21:21). 11. Udinese 12/15 (14:15). 12. Benevento 13/15 (15:23). 13. Bologna 13/14 (19:25). 14. Cagliari 13/14 (19:24). 15. Fiorentina 14/14 (16:21). 16. Parma 14/12 (13:25). 17. Spezia 13/11 (18:27). 18. Crotone 14/9 (13:29). 19. Torino 13/7 (21:31). 20. Genoa 13/7 (12:26).