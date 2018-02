Die Winterpause war Gift für den FC Basel. Das findet zumindest Pep Guardiola. «Der fehlende Spielrhythmus war definitiv ein Vorteil für uns. Basel war heute nicht in der Form von Ende 2017, als sie Man United, Benfica und Moskau schlugen», sagte der Star-Trainer am späten Dienstagabend zur Freude aller nach Ausreden lechzenden FCB-Fans. Klar, einem Pep widerspricht man nicht, doch der Blick auf das Punkteplus in der Rückrunde zeigt zumindest langfristig gesehen das Gegenteil.

Seit 2007 holte Basel nach der Winterpause 22 Punkte mehr als in der Hinrunde. Besser ist in dieser Hinsicht nur der FC Thun. Das Rückrundenplus der Berner Oberländer liegt ebenfalls bei 22 Punkten, doch die Thuner benötigen dafür zwei Super-League-Saisons weniger als der Serienmeister. Auch der FC Lugano kommt stets verbessert aus dem Winterschlaf. Obwohl sie erst seit zwei Jahren wieder zurück in der Super League sind, schaffen es die Tessiner bereits auf Rang 4. Die Rückrundenstärke der Luganesi bescherte ihnen in dieser Saison schon die Europa-League-Teilnahme, und auch 2018 stellen die Tessiner mit dem Punktemaximum von sechs Punkten ihre Rückrundenstärke erneut unter Beweis.

Giftig ist die Winterpause trotzdem. Einfach für andere, allen voran für den nächsten FCB-Gegner. Denn der FC St. Gallen stürzt in der Rückrunde regelmässig ab. Seit 2007 hat der FCSG nach der Winterpause 44 Punkte weniger geholt als in der Hinrunde. Das ist einsamer Negativrekord aller Super-League-Vereine.