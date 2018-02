Der Top-Torschütze der Liga traf in der 88. Minute im Anschluss an einen Corner von Christian Eriksen mit dem Kopf zum 1:0 für die Gäste. Für Kane, der zuvor mehrere gute Gelegenheiten ausgelassen hatte, war es der 24. Treffer in der Liga, in den letzten zehn Meisterschaftsspielen traf der englische Internationale zwölf Mal.

Dank dem Sieg stiess Tottenham vorübergehend auf Platz 4 vor. Das Team von Mauricio Pochettino ist 2018 in der Liga noch ungeschlagen. Die letzte Niederlage erlitten die Spurs Mitte Dezember gegen Manchester City. Crystal Palace mit Trainer Roy Hodgson steckt weiterhin mitten im Abstiegskampf.

Crystal Palace - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0). - 25'287 Zuschauer. - Tor: 88. Kane 0:1.

Rangliste: 1. Manchester City 27/72 (79:20). 2. Liverpool 28/57 (65:32). 3. Manchester United 27/56 (51:19). 4. Tottenham Hotspur 28/55 (53:24). 5. Chelsea 27/53 (49:23). 6. Arsenal 27/45 (51:36). 7. Burnley 28/37 (22:25). 8. Leicester City 28/36 (40:41). 9. Everton 28/34 (32:47). 10. Watford 28/33 (38:47). 11. Bournemouth 28/32 (33:43). 12. Brighton & Hove Albion 28/31 (26:37). 13. West Ham United 28/30 (35:50). 14. Huddersfield Town 28/30 (25:48). 15. Newcastle United 28/29 (27:38). 16. Southampton 28/27 (29:41). 17. Crystal Palace 28/27 (25:43). 18. Swansea City 28/27 (21:41). 19. Stoke City 28/26 (28:54). 20. West Bromwich Albion 28/20 (22:42).