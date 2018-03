Die beiden Titelanwärter lieferten sich zuletzt ein faszinierendes Fernduell, in dem keiner Schwächen zeigte. Napoli gewann zehn, Juve neun Spiele in Serie. Mit dem knappen und etwas glücklichen Erfolg sind die Turnier nunmehr auch bei zehn Siegen am Stück angelangt und könnten die Reihe noch fortführen - während Napolis Serie jäh riss.

Bei Lazio Rom, dem deutlich distanzierten "Verfolger", erzielte Paulo Dybala das kaum noch erhoffte Tor weit in der Nachspielzeit. Es war das 15. Meisterschaftstor des Argentiniers in dieser Saison. Bei Juve wurde Stephan Lichtsteiner zwölf Minuten nach der Pause ausgewechselt. In der ersten Halbzeit hatte er ins Tor getroffen, doch hatte der Schiedsrichter ein Foul geahndet.

Für Napoli erzielten Lorenzo Insigne und Dries Mertens das erste und das letzte Tor des Spiel, dazwischen dominierte aber eindeutig die AS Roma, für die Edin Dzeko zweimal traf.

Bologna und Blerim Dzemaili verpassten ihren dritten Sieg in Serie mit einem 0:1 bei dem vom Abstieg bedrohten Neuling SPAL Ferrara verpasst. Die Aufgabe des Mittelfeldklubs Bologna wurde schon nach zehn Minuten arg erschwert. Verteidiger Geancarlo Gonzalez brachte einen allein aufs Tor ziehenden Gegenspieler an der Strafraumgrenze zu Fall. Der Schiedsrichter kam nicht darum herum, Bolognas Costaricaner Rot zu zeigen. Ferraras Siegestor erzielte Alberto Grassi mit einem leicht abgefälschten Weitschuss kurz nach der Pause.

Resultate und Tabelle:

Napoli - Roma 2:4 (1:2). - Tore: 6. Insigne 1:0. 7. Ünder 1:1. 26. Dzeko 1:2. 73. Dzeko 1:3. 79. Perotti 1:4. 91. Mertens 2:4.

Lazio Rom - Juventus Turin 0:1 (0:0). - Tor: 93. Dybala 0:1. - Bemerkungen: Juventus Turin bis 57. mit Lichtsteiner (verwarnt).

SPAL Ferrara - Bologna 1:0 (0:0). - Tor: 48. Grassi 1:0. - Bemerkungen: Bologna mit Dzemaili (verwarnt). 10. Rote Karte gegen Gonzalez (Bologna/Foul). 93. Gelb-Rote Karte gegen Mattiello (SPAL Ferrara).

Die weiteren Spiele der 27. Runde. Sonntag, 12.30 Uhr: Genoa - Cagliari. 15.00 Uhr: Atalanta Bergamo - Sampdoria Genua, Benevento - Hellas Verona, Chievo Verona - Sassuolo, Torino - Crotone, Udinese - Fiorentina. 20.45 Uhr: Milan - Inter Mailand.

1. Napoli 27/69 (62:19). 2. Juventus Turin 26/68 (63:15). 3. AS Roma 27/53 (44:23). 4. Lazio Rom 27/52 (64:34). 5. Inter Mailand 26/51 (42:21). 6. Sampdoria Genua 26/44 (46:34). 7. AC Milan 26/44 (37:30). 8. Atalanta Bergamo 25/38 (37:29). 9. Torino 26/36 (36:32). 10. Fiorentina 26/35 (35:32). 11. Udinese 26/33 (37:38). 12. Bologna 27/33 (33:39). 13. Genoa 26/30 (21:27). 14. Chievo Verona 26/25 (23:43). 15. Cagliari 26/25 (23:41). 16. Sassuolo 26/23 (15:46). 17. SPAL Ferrara 27/23 (27:49). 18. Crotone 26/21 (23:47). 19. Hellas Verona 26/19 (24:51). 20. Benevento 26/10 (18:60).