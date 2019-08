Mit dem neuen Trainer Maurizio Sarri will Serienmeister Juventus Turin sportlichen Erfolg mit attraktivem Spiel verbinden. Beim Saisonauftakt in Parma fehlte Sarri allerdings wegen einer Lungenentzündung. So wurde es ein Spiel, wie es Juventus in der Vergangenheit oft gezeigt hatte. Dominant in der Startphase, gefährlich genügsam im weiteren Verlauf der Partie und am Ende knapper, aber doch verdienter Sieger.

Das entscheidende Tor fiel nach 21 Minuten, als Verteidiger Giorgio Chiellini im Anschluss an einen Corner einen Schuss von Alex Sandro ins Tor lenkte. Kurz darauf annullierte der Schiedsrichter einen Treffer von Cristiano Ronaldo mit Hilfe des VAR; Ronaldo hatte um wenige Millimeter im Offside gestanden.

Bei Juventus sass der neue Abwehrchef Matthijs de Ligt nur auf der Bank. Ebenso nicht zum Einsatz kam Paulo Dybala, der in den letzten Tagen des Transfermarktes womöglich noch einen Transfer tätigt.