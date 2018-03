Der Titelverteidiger gewann ein Nachtragsspiel der 26. Runde zuhause gegen Atalanta Bergamo 2:0. Das wegweisende 1:0 für den Favoriten erzielte Gonzalo Higuain in der 29. Minuten nach einem sehenswerten Steilpass von Douglas Costa. Für den in diesem Jahr phasenweise harsch kritisierten Argentinier war es der 15. Saisontreffer.

Bei Atalanta Bergamo stand der Innerschweizer Nicolas Haas erstmals in der Serie A in der Startformation. Dafür musste Remo Freuler für einmal auf der Bank Platz nehmen. Haas hatte im Zentrum gegen Spieler wie Miralem Pjanic, Blaise Matuidi und Paulo Dybala einen schweren Stand. Er konnte keinen Akzent setzen in einem Spiel, in dem sein Team keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor zustande brachte, und wurde nach 57 Minuten ausgewechselt.

Telegramm und Rangliste:

Juventus Turin - Atalanta Bergamo 2:0 (1:0). - 36'753 Zuschauer. - Tore: 29. Higuain 1:0. 81. Matuidi 2:0. - Bemerkungen: Juventus Turin mit Lichtsteiner (bis 50.), Atalanta Bergamo mit Haas (bis 57.), ohne Freuler (Ersatz). 79. Gelb-Rote Karte gegen Mancini (Atalanta).

Rangliste: 1. Juventus Turin 28/74 (67:15). 2. Napoli 28/70 (62:19). 3. AS Roma 28/56 (47:23). 4. Lazio Rom 28/53 (66:36). 5. Inter Mailand 27/52 (42:21). 6. AC Milan 27/47 (38:30). 7. Sampdoria Genua 27/44 (47:38). 8. Atalanta Bergamo 27/41 (38:31). 9. Fiorentina 27/38 (36:32). 10. Torino 27/36 (36:35). 11. Udinese 27/33 (37:40). 12. Bologna 28/33 (33:40). 13. Genoa 27/30 (21:28). 14. Cagliari 27/26 (25:43). 15. Chievo Verona 27/25 (23:44). 16. Sassuolo 27/24 (16:47). 17. Crotone 27/24 (27:48). 18. SPAL Ferrara 28/24 (28:50). 19. Hellas Verona 27/22 (25:51). 20. Benevento 27/10 (18:61).