Acht Spiele, acht Siege. So liest sich die Pflichtspiel-Bilanz von Juventus Turin in dieser Saison. Auch die SSC Napoli war im Spitzenkampf der 7. Runde der Serie A nicht in der Lage, die gut geölte Maschinerie der Norditaliener zum Stottern zu bringen. Dabei glückte den Neapolitanern ein Start nach Mass. Dries Mertens wusste nach 10 Minuten aus einem Fehler im Aufbauspiel der Turiner Profit zu schlagen.

Massimiliano Allegris Starensemble benötigte eine Viertelstunde, um sich vom Rückschlag zu erholen. Cristiano Ronaldo liess seinen Gegenspieler am linken Flügel mit einer Finte stehen und fand mit seiner Flanke den Kopf des Kroaten Mario Mandzukic, der sich die Chance zum Ausgleich nicht nehmen liess. Ein zweites Mal führte das Zusammenspiel von Ronaldo und Mandzukic fünf Minuten nach der Pause zum Erfolg. Ein Abschluss des 33-jährigen Portugiesen prallte vom Pfosten zurück ins Feld, Mandzukic staubte ab.

Anstelle eines in Bern erhofften moralischen Knacks tankte der Champions-League-Gruppengegner der Young Boys vom Dienstag weiteres Selbstvertrauen. Dass am Dienstag mit Ronaldo, der auch Juves dritten Treffer vorbereitete, der beste Turiner des Spitzenkampf nach seiner Roten Karte in der Königsklasse fehlen wird, dürfte bei YB die Hoffnungen auf einen Punktgewinn in Turin nur wenig nach oben schrauben.

Roma siegt gegen Stadtrivale Lazio

Die AS Roma setzt ihre Aufwärtstendenz mit einem Prestigesieg fort. Dank dem 3:1 im Derby gegen Lazio rückten die Giallorossi bis auf einen Punkt zum Stadtrivalen auf. Die entscheidende Szene spielte sich 20 Minuten vor Schluss ab, als Aleksandar Kolarov mit Unterstützung der schlecht postierten gegnerischen Mauer einen Freistoss aus 17 Metern direkt zum 2:1 verwandelte. Der serbische Aussenverteidiger hatte schon drei Tage zuvor beim 4:0 gegen Frosinone getroffen.

Auf Lorenzo Pellegrinis 1:0 kurz vor der Pause konnte Lazio mit dem Ausgleich durch Ciro Immobile nach einem Ballverlust von Federico Fazio als letzter Mann noch reagieren. Die zweite Führung brachte die AS Roma dann über die Zeit. Mit einem Kopfballtor zum Schlussresultat bügelte Fazio seinen Schnitzer in der 86. Minute noch aus.

Für Lazio resultierte nach zuletzt fünf siegreichen Pflichtspielen in Folge wieder eine Niederlage. Nach dem schwierigen Saisonstart mit Niederlagen gegen die beiden Titelfavoriten SSC Napoli (1:2) und Juventus Turin (0:2) hatte sich das Team von Simone Inzaghi zuletzt stets schadlos gehalten.

Telegramm und Rangliste

AS Roma - Lazio Rom 3:1 (1:0). - 47'600 Zuschauer. - Tore: 45. Lorenzo Pellegrini 1:0. 67. Immobile 1:1. 71. Kolarov 2:1. 86. Fazio 3:1.

Juventus Turin - Napoli 3:1 (1:1). - Tore: 10. Mertens 0:1. 26. Mandzukic 1:1. 49. Mandzukic 2:1. 76. Bonucci 3:1. - Bemerkung: 58. Gelb-rote Karte gegen Rui (Napoli).

Rangliste: 1. Juventus Turin 7/21 (16:5). 2. Napoli 7/15 (13:10). 3. Sassuolo 6/13 (14:8). 4. Lazio Rom 7/12 (10:9). 5. AS Roma 7/11 (14:10). 6. Inter Mailand 6/10 (8:5). 7. Fiorentina 6/10 (12:5). 8. Genoa 5/9 (9:10). 9. SPAL Ferrara 6/9 (4:6). 10. Udinese 6/8 (7:6). 11. Sampdoria Genua 6/8 (9:3). 12. Parma 6/7 (6:8). 13. AC Milan 5/6 (8:8). 14. Cagliari 6/6 (4:7). 15. Torino 6/6 (5:7). 16. Atalanta Bergamo 6/6 (9:8). 17. Empoli 6/5 (5:7). 18. Bologna 6/4 (2:7). 19. Frosinone 6/1 (0:16). 20. Chievo Verona 6/-1 (5:15).