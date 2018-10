Die Tor-Premiere im Dress des FC Liverpool war für Xherdan Shaqiri der krönende Abschluss einer guten Woche. In der vergangenen Runde hatte er gegen Huddersfield Town den Pass zum 1:0-Siegestor gegeben. Dann hatte er in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad (4:0) zu den Besten seines Teams gehört und wieder einen Assist geliefert.

Gegen Cardiff war Shaqiri nun selber erfolgreich, obwohl er nur in der letzten halben Stunde spielte. Nach einem Zuspiel von Mohamed Salah liess Shaqiri einen Gegenspieler elegant ins Leere laufen und schoss den Ball flach zum 3:1 ins Tor (84.).

Liverpool ist nach dem achten Sieg im zehnten Spiel mindestens bis am Montagabend Leader der Premier League. Dannzumal könnte Manchester City dank der besseren Tordifferenz wieder vorbeiziehen. Der Meister muss dazu allerdings das heikle Auswärtsspiel gegen Tottenham Hotspur gewinnen.

Während Shaqiri mit Liverpool ganz oben klassiert ist, stehen Fabian Schär (Newcastle United) und Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town) mit ihren Teams weiterhin sieglos auf den letzten beiden Plätzen. In der 10. Runde kam Newcastle auswärts gegen Southampton immerhin zu einem Punkt (0:0). Schär durfte dabei allerdings ein weiteres Mal nicht mittun und sass auf der Ersatzbank. Der Schweizer kam in der Premier League am 26. August letztmals zum Einsatz.

Vielleicht wird die Situation von Schär im Norden Englands mit einem neuen Trainer besser; die englischen Medien sind überzeugt, dass der Spanier Rafael Benitez nicht mehr lange im Amt sein wird. Als Nachfolger wird der vor wenigen Wochen bei Monaco entlassene Portugiese Leonardo Jardim gehandelt.

Telegramme und Ranglisten:

Liverpool - Cardiff City 4:1 (1:0). - 53'373 Zuschauer. - Tore: 10. Salah 1:0. 66. Mané 2:0. 77. Paterson 2:1. 84. Shaqiri 3:1. 87. Mané 4:1. - Bemerkung: Liverpool mit Shaqiri (ab 61.).

Southampton - Newcastle United 0:0. - 30'736 Zuschauer. - Bemerkung: Newcastle United ohne Schär (Ersatz).

Watford - Huddersfield Town 3:0 (2:0). - 20'457 Zuschauer. - Tore: 10. Pereyra 1:0. 19. Deulofeu 2:0. 80. Success 3:0. - Bemerkung: Huddersfield Town ohne Hadergjonaj (Ersatz).

Rangliste: 1. Liverpool 10/26 (20:4). 2. Manchester City 9/23 (26:3). 3. Chelsea 9/21 (20:7). 4. Arsenal 9/21 (22:11). 5. Tottenham Hotspur 9/21 (16:7). 6. Bournemouth 10/20 (19:12). 7. Watford 10/19 (16:12). 8. Everton 9/15 (15:12). 9. Wolverhampton 10/15 (9:9). 10. Manchester United 9/14 (15:16). 11. Brighton & Hove Albion 10/14 (11:13). 12. Leicester City 9/12 (15:15). 13. Burnley 9/8 (10:17). 14. West Ham United 9/7 (8:14). 15. Crystal Palace 9/7 (5:11). 16. Southampton 10/7 (6:14). 17. Cardiff City 10/5 (9:23). 18. Fulham 10/5 (11:28). 19. Newcastle United 10/3 (6:14). 20. Huddersfield Town 10/3 (4:21).