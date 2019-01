Der 25-Jährige wechselt mit einem Leihvertrag bis Saisonende von Empoli zum Super-League-Klub. Er hatte den FCZ vor acht Jahren als U18-Junior in Richtung Juventus Turin verlassen.

Nach Engagements auf Leihbasis in Brescia (Serie B) und Vaduz (Super League) spielte Untersee zuletzt für Empoli, das ihn im vergangenen Sommer für eine halbe Million Euro von Juventus übernommen hatte. In dieser Saison kam Untersee in der Serie A nur drei Mal zum Einsatz - letztmals am 29. Dezember bei der 0:1-Heimniederlage gegen Inter Mailand.

Ausserdem gab der FC Zürich die Verpflichtung von Ersatztorhüter Oman Hadzikic bekannt. Der 22-jährige Österreicher kommt von Austria Wien und unterschrieb bis Sommer 2021.