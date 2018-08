Der 31-jährige Goalie erhielt beim Siebten der letzten Saison einen Vertrag über zwei Jahre. Hart war zuletzt je eine Saison an West Ham United und zuvor an den Serie-A-Klub Torino ausgeliehen. Für die WM in Russland figurierte der zweimalige englische Meister nicht im Kader der englischen Nationalmannschaft.

Burnley wäre in den Playoffs der Europa League ein möglicher Gegner des FC Luzern.